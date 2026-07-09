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Fénelon et la philosophie

François Trémolières, Jean-Christophe Bardout

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Fénelon occupe une place singulière dans le paysage de l'âge classique. On connaît l'homme de lettres que son Télémaque et ses Dialogues des morts ont rendu célèbre. On connaît le théologien et les vives polémiques qu'il eut à soutenir. Mais on connaît peut-être moins le Fénelon philosophe et son rapport à la philosophie. Il s'agit tout d'abord d'examiner la manière dont il use des pensées antiques (Platon, Epicure et naturellement saint Augustin) mais aussi, avec saint Bernard, d'une grande figure de la pensée médiévale. Mais Fénelon entretient tout autant un dialogue constant avec les philosophes de son temps (Descartes, Spinoza et Malebranche). Plusieurs contributions interrogent sa relation complexe au cartésianisme en mobilisant notamment des textes souvent délaissés, tels l'opuscule intitulé La nature de l'homme par ses premiers éditeurs. Si la pensée fénelonienne puise largement au passé de la philosophie, elle n'en jouit pas moins d'une postérité multiforme et contrastée, comme en témoigne sa réception chez Rousseau, Kant et Maine de Biran. Le volume interroge donc la situation de la pensée fénelonienne en l'inscrivant dans le temps long de l'histoire de la philosophie et les polémiques de sa réception immédiate.

Par François Trémolières, Jean-Christophe Bardout
Chez PU Rennes

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Auteur

François Trémolières, Jean-Christophe Bardout

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire de la philosophie

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Fénelon et la philosophie

François Trémolières, Jean-Christophe Bardout

Paru le 09/07/2026

PU Rennes

26,00 €

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