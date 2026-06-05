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Irrésistibles granny squares au crochet

Clémentine Polton

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Crochetez la bonne humeur ! Clémentine, alias @_coeur_mandarine, a imaginé toute une collection de 12 carrés joyeux : fleurs colorées, fruits vitaminés, adorables animaux et bien d'autres encore. Suivez ses explications illustrées de nombreux pas à pas, ainsi que ses conseils et astuces pour progresser à votre rythme. Découvrez comment combiner et mixer vos granny pour réaliser pochettes, sacs et autres accessoires. Retrouvez également toutes les bases du crochet pour vous lancer sereinement, même si vous débutez. Laissez libre cours à votre imagination, multipliez les déclinaisons et créez des modèles qui vous ressemblent !

Par Clémentine Polton
Chez Mango Editions

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Auteur

Clémentine Polton

Editeur

Mango Editions

Genre

Techniques artistiques

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Irrésistibles granny squares au crochet

Clémentine Polton

Paru le 05/06/2026

64 pages

Mango Editions

10,95 €

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Scannez le code barre 9782317040801
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