Irrésistibles granny squares au crochet

Crochetez la bonne humeur ! Clémentine, alias @_coeur_mandarine, a imaginé toute une collection de 12 carrés joyeux : fleurs colorées, fruits vitaminés, adorables animaux et bien d'autres encore. Suivez ses explications illustrées de nombreux pas à pas, ainsi que ses conseils et astuces pour progresser à votre rythme. Découvrez comment combiner et mixer vos granny pour réaliser pochettes, sacs et autres accessoires. Retrouvez également toutes les bases du crochet pour vous lancer sereinement, même si vous débutez. Laissez libre cours à votre imagination, multipliez les déclinaisons et créez des modèles qui vous ressemblent !