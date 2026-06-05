Titou va à la plage

Chouette, c'est les vacances ! Titou et ses cousins vont à la plage. Les châteaux de sable, les vagues... Titou a tant de choses à découvrir ! Titou, le héros qui fait grandir les petits... et rassure leurs parents ! - Titou, un personnage attachant : sa curiosité et son enthousiasme encouragent votre enfant à grandir avec confiance et à découvrir le monde qui l'entoure. - Chaque livre aborde une situation du quotidien dans une histoire tendre et rassurante. - Pour vous, parents, des conseils et des astuces. - Un moment d'éveil : l'histoire stimule l'imagination de votre petit, enrichit son vocabulaire et développe la compréhension de ses émotions. - Un QR-code permet d'écouter l'histoire lue avec votre enfant pour prolonger le partage.