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Titou va à la plage

Jean-Sébastien Deheeger, Céline Person

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Chouette, c'est les vacances ! Titou et ses cousins vont à la plage. Les châteaux de sable, les vagues... Titou a tant de choses à découvrir ! Titou, le héros qui fait grandir les petits... et rassure leurs parents ! - Titou, un personnage attachant : sa curiosité et son enthousiasme encouragent votre enfant à grandir avec confiance et à découvrir le monde qui l'entoure. - Chaque livre aborde une situation du quotidien dans une histoire tendre et rassurante. - Pour vous, parents, des conseils et des astuces. - Un moment d'éveil : l'histoire stimule l'imagination de votre petit, enrichit son vocabulaire et développe la compréhension de ses émotions. - Un QR-code permet d'écouter l'histoire lue avec votre enfant pour prolonger le partage.

Par Jean-Sébastien Deheeger, Céline Person
Chez Fleurus

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Auteur

Jean-Sébastien Deheeger, Céline Person

Editeur

Fleurus

Genre

Albums 3 ans et +

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Titou va à la plage

Jean-Sébastien Deheeger, Céline Person

Paru le 05/06/2026

24 pages

Fleurus

5,95 €

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Scannez le code barre 9782215201694
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