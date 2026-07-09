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Avant le mariage...

Myles Munroe

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Guide pratique pour toutes relations amoureuses. Ne faites pas une croix sur votre désir de fréquenter ! Découvrez dans ce livre une bien meilleure façon ! Dr Myles Munroe, professeur et conférencier à la réputation mondiale avec plusieurs bestsellers à son actif, propose une vision biblique équilibrée aux chrétiens qui recherchent une relation épanouie dans le mariage. il offre des conseils éclairés pour parvenir à trouver la personne avec qui vous allez vivre le reste de votre vie. Dans "Avant le Mariage. . ". vous allez comprendre : · L'importance de partager votre foi en Dieu. · Le besoin d'être une personne accomplie. · L'importance d'une relation d'amitié véritable. · Les mythes sur la façon de trouver la bonne personne. · Comment reconnaitre le bon compagnon. · Et bien plus encore ! Les principes exposés dans ce livre vont vous guider à travers une période qui est synonyme de grande confusion dans la vie de nombreuses personnes. Pour tous ceux qui cherchent cette personne.

Par Myles Munroe
Chez A PRECISER

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Auteur

Myles Munroe

Editeur

A PRECISER

Genre

Vie de famille

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Avant le mariage...

Myles Munroe

Paru le 27/08/2026

250 pages

A PRECISER

17,00 €

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