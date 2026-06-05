Les Mystères de Byton Cove - Le fantôme de la crique

C'est le printemps, et la dernière session de l'année universitaire commence pour Ruby et ses amis ! Un nouveau mystère secoue la petite ville : Eli John Edwards est découvert mort à son domicile. Agé de soixante ans, il vivait en ermite dans une vieille bâtisse près de la mer, réputée hantée. Le problème, c'est que sa fille et unique héritière est introuvable. Ruby et Charles sont recrutés pour la retrouver. Très vite, ils découvrent qu'il ne s'agit pas d'une simple affaire de succession. Eli avait de nombreux secrets et s'intéressait de très près à l'histoire de sa maison qui aurait été le repaire de femmes pirates. Et si Eli avait découvert un trésor, là, dans la crique de Byton Cove ? Et si cette affaire cachait bien d'autres enjeux ? Quelqu'un est, en tout cas, prêt à tout pour empêcher la vérité d'éclater.