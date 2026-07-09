Lorsque le monde est incertain - lorsque les prix augmentent, que les marchés vacillent ou que vos finances personnelles se resserrent - comment réagir avec foi plutôt qu'avec peur ? Dans "La foi dans les temps de famine" , découvrez des vérités bibliques intemporelles sur le coeur de Dieu, qui pourvoit, protège et soutient son peuple - même en période de manque. Dans ce livre, vous apprendrez : - Comment reconnaître et vous reposer dans la provision de Dieu, même lorsque tout semble incertain - A quoi ressemble réellement la prospérité qui vient du Seigneur - Ce que signifie être "mis à part" au milieu des secousses - Comment parler avec foi, et non avec peur, dans les périodes d'instabilité Que vous traversiez des difficultés financières ou que vous souhaitiez simplement bâtir une confiance plus solide dans le Seigneur en des temps incertains, ce livre encouragera votre coeur et vous ancrera dans cette vérité : Dieu est toujours plus que suffisant.