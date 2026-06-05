Au refuge d'animaux

Une enquête haletante en pleine nature ! En vacances dans le refuge animalier dirigé par leur oncle, Anna et Victor sont très vite confrontés à d'étranges événements. Pas de doute : le refuge est la cible de trafiquants d'animaux ! Il n'y a plus une minute à perdre... Avec Anna, Victor et leur astucieux écureuil, déjoue les plans des malfaiteurs et sauve les animaux en danger ! Toi aussi, mène l'enquête avec Anna, Victor et Zonka ! Utilise le miroir pour lire des messages, trouve des indices dans les illustrations et déchiffre des mots codés grâce aux réglettes pour aider Anna et Victor à protéger le refuge !