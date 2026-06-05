Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

Au refuge d'animaux

Charlotte Grossetête

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une enquête haletante en pleine nature ! En vacances dans le refuge animalier dirigé par leur oncle, Anna et Victor sont très vite confrontés à d'étranges événements. Pas de doute : le refuge est la cible de trafiquants d'animaux ! Il n'y a plus une minute à perdre... Avec Anna, Victor et leur astucieux écureuil, déjoue les plans des malfaiteurs et sauve les animaux en danger ! Toi aussi, mène l'enquête avec Anna, Victor et Zonka ! Utilise le miroir pour lire des messages, trouve des indices dans les illustrations et déchiffre des mots codés grâce aux réglettes pour aider Anna et Victor à protéger le refuge !

Par Charlotte Grossetête
Chez Fleurus

|

Auteur

Charlotte Grossetête

Editeur

Fleurus

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au refuge d'animaux par Charlotte Grossetête

Commenter ce livre

 

Au refuge d'animaux

Charlotte Grossetête

Paru le 05/06/2026

96 pages

Fleurus

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782215199274
9782215199274
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.