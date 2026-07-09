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Poursuivre les plans et les buts de Dieu

Kenneth erwin Hagin

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Dieu a des plans pour notre vie bien avant notre naissance. Ce sont des plans bénis. Lorsque nous devenons chrétiens, le Saint-Esprit nous conduit à suivre les plans que Dieu a pour notre vie, afin de porter du fruit pour le royaume de Dieu. Substituer l'or des "plans et des buts de Dieu " pour notre vie par les oeuvres humaines n'apportera que désillusion et confusion. Apporter dans l'Eglise l'airain des manifestations de la chair ne peut se substituer au réel mouvement de l'Esprit de Dieu. Kenneth Hagin s'exprime ainsi : " Que direz-vous lorsque vous vous tiendrez devant le Seigneur Jésus-Christ et qu'il vous demandera : "As-tu suivi Mes plans pour ta vie ? " Le grand réveil spirituel que le Seigneur veut libérer sur terre demandera à chacun de laisser de côté la poursuite de ses propres plans, de ses buts personnels pour entrer dans les plans et les buts de Dieu qui sont bénis. Le Corps de Christ est à l'aube d'un nouveau commencement, où la gloire de Dieu se manifestera sur Terre.

Par Kenneth erwin Hagin
Chez A PRECISER

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Auteur

Kenneth erwin Hagin

Editeur

A PRECISER

Genre

Réussite personnelle

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Poursuivre les plans et les buts de Dieu

Kenneth erwin Hagin

Paru le 27/08/2026

160 pages

A PRECISER

16,50 €

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Scannez le code barre 9782907581134
9782907581134
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