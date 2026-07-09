L'affaire du tweet : gaza ou la défaite de la raison

" Je dis ça avec toutes les précautions nécessaires, mais si on cherche un restaurant à Gaza sur Google, on en trouve plusieurs qui ont l'air d'être en activité. " C'est par ce tweet maladroit que commence " l'affaire ". En quelques heures, un torrent de haine s'est déversé sur moi. Retirer le tweet, le regretter, appeler à la nuance : rien n'y a fait. J'étais désormais traître à l'humanité, sans possibilité de rachat. J'avais choisi mon camp, et c'était le mauvais ! Quelle place y a-t-il encore pour la vérité lorsqu'on parle de Gaza ? Doit-on nécessairement adhérer à la thèse qui oppose un mouvement de résistance légitime à un Etat colonial génocidaire ? Je ne le pense toujours pas. Par-delà l'anecdote personnelle, ce livre se veut une réponse cinglante à tous les nouveaux inquisiteurs des réseaux sociaux, détenteurs autoproclamés de la vertu, qui prétendent nous imposer leur vision du monde comme étant la seule valable.