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Les cavaliers

Sébastien Ginhoux

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En 53 avant J. -C. , Crassus, vieil homme d'orgueil et de gloire, cherche à briller dans l'ombre des deux géants, César et Pompée. Sur les terres lointaines d'Antioche, il rêve d'une victoire. Face aux Parthes, il lance ses légions, tout en sachant qu'il peut tout perdre, ou tout gagner. A Carrhes, la plaine devient le théâtre du destin : sept légions, un seul homme, un empire qui s'avance. Suréna, tel un spectre, mène ses troupes sans fin, dans une guerre où la survie n'est qu'une fragile danse. Que se cache-t-il derrière cette guerre sans pitié ? Crassus saura-t-il briller, ou sera-t-il écrasé ? Dans cette tragédie où l'honneur se mêle à la trahison, chaque mouvement pourrait sceller la fin de la raison.

Par Sébastien Ginhoux
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Sébastien Ginhoux

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Théâtre

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Les cavaliers

Sébastien Ginhoux

Paru le 05/06/2026

88 pages

Le Lys Bleu

12,00 €

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Scannez le code barre 9791044043856
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