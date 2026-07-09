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Trois Eclipses en lumière

EDP Sciences, - laboratoire te Lte

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12 août 2026 / 2 août 2027 /26 janvier 2028 Toutsavoirsurlestroiséclipsesdesoleilde2026, 2027 et2028 : comprendrelephénomèneetbiens'ypréparer Observer : Commentobserver ? Parquelles méthodes simples et faciles à mettre en oeuvre ? Quelsrisques ? Quellesprotections ? Comprendre : Qu'est-cequ'une éclipse ? Commentse déroule-t-elle ? Toutesles explications illustrées étape par étape. Explorer : Ensavoir plus : Quelqueséclipses dans l'histoire ; Lesmythes et croyances liés aux éclipses ; Leséclipses visibles, passées et à venir, en France et dans le monde. Pourobserverceséclipsesentoutesécurité, leslunettes en polymère noir sont incluses !

Par EDP Sciences, - laboratoire te Lte
Chez EDP Sciences

|

Auteur

EDP Sciences, - laboratoire te Lte

Editeur

EDP Sciences

Genre

Astronomie - Initiation

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Trois Eclipses en lumière

EDP Sciences, - laboratoire te Lte

Paru le 09/07/2026

104 pages

EDP Sciences

12,90 €

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Scannez le code barre 9782759840182
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