Trois Eclipses en lumière

12 août 2026 / 2 août 2027 /26 janvier 2028 Toutsavoirsurlestroiséclipsesdesoleilde2026, 2027 et2028 : comprendrelephénomèneetbiens'ypréparer Observer : Commentobserver ? Parquelles méthodes simples et faciles à mettre en oeuvre ? Quelsrisques ? Quellesprotections ? Comprendre : Qu'est-cequ'une éclipse ? Commentse déroule-t-elle ? Toutesles explications illustrées étape par étape. Explorer : Ensavoir plus : Quelqueséclipses dans l'histoire ; Lesmythes et croyances liés aux éclipses ; Leséclipses visibles, passées et à venir, en France et dans le monde. Pourobserverceséclipsesentoutesécurité, leslunettes en polymère noir sont incluses !