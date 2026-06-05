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Ovnis, L'enquête déclassifiée

Sylvain Maisonneuve

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Une enquête captivante sur les OVNIS avec des documents du Pentagone enfin déclassifiés ! Incidents graves sur des bases militaires, apparition de lumières et formes étranges dans le ciel... en quelques années, les indices de l'existence des ovnis se sont multipliés aux Etats-Unis, bousculant toutes nos certitudes. Les témoignages et révélations n'ont pas manqué, faisant exploser des décennies de désinformation sous nos yeux. Longtemps tenu dans l'ignorance, le Congrès lance désormais une offensive inédite contre le Pentagone, afin d'obtenir ce qui lui a toujours été refusé : la transparence. Sylvain Maisonneuve mèneuneenquête captivante, éclairée par des informations récemment déclassifiées et enrichie par des images exceptionnelles d'un sujet sous-estimé en France. Il ne s'agit plus, selon lui, de croire à une présence extraterrestre, mais de la comprendre. "Dans son enquête, Sylvain Maisonneuve détaille méticuleusement comment un sujet intouchable est sorti de la marginalité". Le Parisien Avocat, Sylvain Maisonneuve a ensuite été membre de différents cabinets ministériels régaliens de 2020 à 2025. Il suit depuis des années le dossier des "phénomènes aérospatiaux non identifiés" (PAN) et intervient dans différents colloques sur le sujet.

Par Sylvain Maisonneuve
Chez Points

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Auteur

Sylvain Maisonneuve

Editeur

Points

Genre

Actualité médiatique internati

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Ovnis, L'enquête déclassifiée

Sylvain Maisonneuve

Paru le 05/06/2026

216 pages

Points

7,90 €

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Scannez le code barre 9791041429035
9791041429035
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