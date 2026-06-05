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#Essais

Violences en cuisine

Nora Bouazzouni

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L'enquête choc au coeur des cuisines de restaurants français. "Le client est roi, mais nous, on n'est rien" . Depuis près de deux siècles, ce mythe justifie la normalisation de violences de tous ordres - économiques, physiques, psychologiques, homophobes, racistes, sexistes et sexuelles. Comment s'étonner aujourd'hui que 200 000 postes soient vacants, lorsque l'on découvre le décalage glaçant entre la salle et la cuisine ? Pendant quatre ans, Nora Bouazzouni a recueilli des centaines de témoignages d'employés de la restauration. Tous dénoncent un système bien rodé, qui ne tient que par l'exploitation des travailleur·euses, et où nombre de chefs règnent par la terreur. Malgré l'ampleur sidérante des abus, aucun n'a jamais vraiment été inquiété. C'est que la "haute" cuisine française s'est construite comme une armée. Gare à qui osera s'y attaquer. Ce livre s'y emploie. "Dans ce milieu, nous explique la journaliste Nora Bouazzouni, la souffrance est encouragée, valorisée par la hiérarchie". Radio France Nora Bouazzouni est journaliste, écrivaine et traductrice. Elle écrit notamment sur l'alimentation et le cinéma en les mêlant à des sujets de société. Faiminisme, quand le sexisme passe à table, Steaksisme, en finir avec le mythe de la végé et du viandard et Mangez les riches, la lutte des classes passe par l'assiette, sont tous parus chez Nouriturfu.

Par Nora Bouazzouni
Chez Points

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Auteur

Nora Bouazzouni

Editeur

Points

Genre

Faits de société

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Violences en cuisine

Nora Bouazzouni

Paru le 05/06/2026

256 pages

Points

8,70 €

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