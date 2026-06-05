L'imaginaire est une réalité

L'un de nos historiens les plus populaires se livre sur son parcours de création et trace de nouvelles perspectives de recherches. L'imaginaire n'est pas le contraire de la réalité, il en fait partie. Les représentations, les sensibilités, les croyances, les fantasmes, les rêves d'une société relèvent pleinement du travail de l'historien. C'est armé de cette conviction que Michel Pastoureau n'a cessé d'inventer de nouveaux objets d'étude : après les armoiries et les emblèmes, les animaux, les végétaux, les couleurs. Quels sont les ressorts d'une telle créativité : l'héritage familial, des rencontres décisives, une curiosité sans limites ? Ces passionnants entretiens avec Laurent Lemire retracent un parcours d'une richesse hors normes. Michel Pastoureau Historien, spécialiste des animaux, des couleurs, des images et des emblèmes. Il a été directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études où il a occupé pendant trente-sept ans la chaire d'histoire de la symbolique occidentale. Laurent Lemire Journaliste, spécialisé en histoire et en sciences humaines, il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur des personnalités scientifiques.