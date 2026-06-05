L'épreuve du feu

Gangs d'adolescents à Venise : Brunetti pourra-t-il rétablir le calme ? Depuis quelques mois, des gangs d'adolescents sévissent dans les rues de Venise. Ils se provoquent sur les réseaux sociaux, s'affrontent violemment en pleine rue, et s'en prennent même aux membres de la questure... Le commissaire Brunetti et sa collègue, Claudia Griffoni, enquêtent sur ce phénomène inquiétant car ces garçons viennent tous de familles influentes dans les sphères politiques et économiques de la ville. "Donna Leon, la plus italienne des romancières américaines, au sommet de son art". LE JDNEWS Née dans le New Jersey, Donna Leon a vécu pendant plus de trente ans à Venise. Traduites en trente-cinq langues, les enquêtes du commissaire Brunetti ont séduit des millions de lecteurs. Toutes sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gabriella Zimmermann