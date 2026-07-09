Redécouvrez les Psaumes et l'expérience spirituelle qui, depuis des siècles, transforme des vies, soutient les croyants dans leurs luttes et nourrit leur joie. Toujours actuels, les Psaumes expriment la tristesse, répondent aux doutes, soutiennent dans la peur, traversent la colère et ouvrent un chemin vers la confiance, la victoire et la joie. En 73 jours de lecture quotidienne, Les Psaumes au quotidien propose un parcours clair, profond et bienfaisant pour l'âme. Grâce à la traduction inédite d'Alec Motyer, chaque psaume devient une fenêtre sur la vie réelle des croyants, révélant leurs émotions, leurs combats et leur foi, tout en mettant en lumière la présence du Christ au coeur de ces chants anciens. Ce livre ne se limite pas à expliquer le texte : il ouvre le chemin d'une véritable rencontre, renouvelle la prière, affine la compréhension de cette portion des Ecritures et aide à exprimer détresse, incrédulité, colère, mais aussi confiance, louange et espérance.