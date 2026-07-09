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#Essais

Les Psaumes au quotidien

Alec Motyer

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Redécouvrez les Psaumes et l'expérience spirituelle qui, depuis des siècles, transforme des vies, soutient les croyants dans leurs luttes et nourrit leur joie. Toujours actuels, les Psaumes expriment la tristesse, répondent aux doutes, soutiennent dans la peur, traversent la colère et ouvrent un chemin vers la confiance, la victoire et la joie. En 73 jours de lecture quotidienne, Les Psaumes au quotidien propose un parcours clair, profond et bienfaisant pour l'âme. Grâce à la traduction inédite d'Alec Motyer, chaque psaume devient une fenêtre sur la vie réelle des croyants, révélant leurs émotions, leurs combats et leur foi, tout en mettant en lumière la présence du Christ au coeur de ces chants anciens. Ce livre ne se limite pas à expliquer le texte : il ouvre le chemin d'une véritable rencontre, renouvelle la prière, affine la compréhension de cette portion des Ecritures et aide à exprimer détresse, incrédulité, colère, mais aussi confiance, louange et espérance.

Par Alec Motyer
Chez CLC Editions

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Auteur

Alec Motyer

Editeur

CLC Editions

Genre

Prière et spiritualité

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Les Psaumes au quotidien

Alec Motyer

Paru le 27/08/2026

408 pages

CLC Editions

29,00 €

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Scannez le code barre 9782722204973
9782722204973
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