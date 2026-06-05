Filles d'Irlande - Tome 3

Les secrets peuvent nous rapprocher... ou nous déchirer. Irlande, 1939. Bridie Doyle, désormais maîtresse du château Deverill, est bien décidée à faire de cette demeure son véritable foyer. Tandis que Martha Wallace rejoint Dublin en quête de ses origines, Kitty Deverill, qui s'était résignée à vivre auprès de son mari et de ses enfants, se retrouve face à un dilemme : Jack O'Leary, l'homme qu'elle a toujours aimé, est revenu à Ballinakelly. S'ils veulent préserver leur avenir, les Deverill n'auront d'autre choix que d'affronter leur passé. Née en Angleterre en 1970, Santa Montefiore a grandi dans le Hampshire. Elle a écrit plus de vingt-cinq romans, traduits dans une vingtaine de langues et vendus à plus de huit millions d'exemplaires à travers le monde. Traduit de l'anglais par Dominique Haas et Stéphanie Leigniel