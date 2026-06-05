"A tous ceux qui rêvent en contemplant les étoiles". Plongez dans l'univers envoûtant d'ACOTAR de Sarah J. Maas, la saga phénomène incontournable pour les fans de grands récits épiques. Sous la Montagne, Feyre a tout sacrifié pour sauver celui qu'elle aime. Devenue Fae et dotée de pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas encore, elle tente de surmonter les actes qu'elle a commis pour protéger Tamlin et la Cour du Printemps. Mais un marché avec Rhysand, le redoutable Grand Seigneur de la Cour de la Nuit, bouleverse son destin : une semaine par mois, elle séjournera dans son palais. A contrecoeur au départ, Feyre découvre à ses côtés comment apprivoiser ses dons... et commence à douter de ses sentiments pour Tamlin. Alors que la romance, la magie et la tension se mêlent, une menace terrifiante plane sur le royaume des immortels, prête à plonger Prythian dans le chaos. "Romantique, sexy et magique à souhait : un véritable festin des sens". USA TODAY