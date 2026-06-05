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#Roman francophone

Acotar t2

Maas sarah J.

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"A tous ceux qui rêvent en contemplant les étoiles". Plongez dans l'univers envoûtant d'ACOTAR de Sarah J. Maas, la saga phénomène incontournable pour les fans de grands récits épiques. Sous la Montagne, Feyre a tout sacrifié pour sauver celui qu'elle aime. Devenue Fae et dotée de pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas encore, elle tente de surmonter les actes qu'elle a commis pour protéger Tamlin et la Cour du Printemps. Mais un marché avec Rhysand, le redoutable Grand Seigneur de la Cour de la Nuit, bouleverse son destin : une semaine par mois, elle séjournera dans son palais. A contrecoeur au départ, Feyre découvre à ses côtés comment apprivoiser ses dons... et commence à douter de ses sentiments pour Tamlin. Alors que la romance, la magie et la tension se mêlent, une menace terrifiante plane sur le royaume des immortels, prête à plonger Prythian dans le chaos. "Romantique, sexy et magique à souhait : un véritable festin des sens". USA TODAY

Par Maas sarah J.
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Maas sarah J.

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Acotar t2

Maas sarah J.

Paru le 05/06/2026

720 pages

Editions de la Martinière

23,00 €

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Scannez le code barre 9791040125082
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