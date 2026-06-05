Lobo (1990) Le Dernier Czarnien

Dernier survivant de la race des Czarniens, le chasseur de primes le plus déjanté de la galaxie poursuit sa route à travers l'espace, entre contrats juteux et la protection de ses amis les dauphins. Mais lorsqu'une biographie non autorisée sort à son sujet, Lobo se met sur la trace de son auteur pour lui faire rentrer dans le crâne la signification du concept de "vie privée"... Malheureusement pour lui, c'est le moment que choisit Vril Dox pour l'envoyer convoyer une prisonnière très spéciale : la propre institutrice de Lobo !