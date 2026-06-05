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#Comics

Lobo (1990) Le Dernier Czarnien

Keith Giffen, Simon Bisley, Alan Grant

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Dernier survivant de la race des Czarniens, le chasseur de primes le plus déjanté de la galaxie poursuit sa route à travers l'espace, entre contrats juteux et la protection de ses amis les dauphins. Mais lorsqu'une biographie non autorisée sort à son sujet, Lobo se met sur la trace de son auteur pour lui faire rentrer dans le crâne la signification du concept de "vie privée"... Malheureusement pour lui, c'est le moment que choisit Vril Dox pour l'envoyer convoyer une prisonnière très spéciale : la propre institutrice de Lobo !

Par Keith Giffen, Simon Bisley, Alan Grant
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Keith Giffen, Simon Bisley, Alan Grant

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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Lobo (1990) Le Dernier Czarnien

Keith Giffen, Simon Bisley, Alan Grant

Paru le 05/06/2026

112 pages

Urban Comics Editions

15,00 €

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