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Supergirl - Being Super

Joëlle Jones, Mariko Tamaki

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A seize ans - du moins, c'est à peu près l'âge qu'elle pense avoir -, Kara aimerait être aussi insouciante et pleine d'assurance que Jennifer et Dolly, ses deux meilleures amies. Les deux jeunes femmes savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles sont, contrairement à Kara, qui semble pourtant tout avoir pour être heureuse, notamment des parents adoptifs aimants qui n'ont jamais craint sa différence. Pourtant, les huit premières années de sa vie restent une énigme qui ne cesse de hanter ses nuits. Et la perte de ses pouvoirs au moment où elle en avait le plus besoin ne fera qu'accentuer son mal-être et sa profonde remise en question. Le chemin vers la vérité est encore long.

Par Joëlle Jones, Mariko Tamaki
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Joëlle Jones, Mariko Tamaki

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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Supergirl - Being Super

Joëlle Jones, Mariko Tamaki

Paru le 05/06/2026

208 pages

Urban Comics Editions

20,50 €

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Scannez le code barre 9791026856078
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