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Batman Ghosts of Gotham (Detective Comics) Tome 3

Mikel Janin, Tom Taylor

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Pour faire régner la justice à Gotham City, Batman a toujours utilisé la peur comme une arme pour effrayer une engeance criminelle aussi lâche que superstitieuse. Mais que se passerait-il si les habitants étaient soudainement dépourvus de toute peur ? Cela conduirait-il à une ville sans inhibition, ou chaque individu laisse libre cours à ses pulsions les plus mortelles ? Ou est-ce que cette incapacité à gérer la terreur aurait des conséquences encore plus dramatiques ? Dépossédé de son arme la plus chère, Batman aura fort à faire pour tenir sa ville et élucider cette macabre affaire...

Par Mikel Janin, Tom Taylor
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Mikel Janin, Tom Taylor

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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Batman Ghosts of Gotham (Detective Comics) Tome 3

Mikel Janin, Tom Taylor

Paru le 05/06/2026

152 pages

Urban Comics Editions

18,50 €

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