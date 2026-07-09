"Cette femme a peut-être le pouvoir de me rendre fou, mais elle a aussi celui de me ramener à la raison. ' Callahan est pompier d'élite. Son quotidien est de combattre les feux de forêt qui ravagent l'Etat de Washington, et il en porte les séquelles, physiques comme psychiques. Prescott débarque dans la petite ville de Sky Ridge pour prendre le poste d'ambulancière au sein de la caserne locale. Elle a tout quitté afin de démarrer une nouvelle vie et goûter à la liberté. Lors de leur rencontre, l'attirance est immédiate, au point de faire oublier toutes ses craintes à Callahan. Mais le jour où le passé de la jeune femme réapparaît, les secrets poussent le pompier à prendre ses distances. Jusqu'à ce que Prescott se retrouve dans une situation de vie ou de mort en haute montagne. Alors toute retenue l'abandonne, et Callahan se lance à corps perdu à sa recherche. Une fois réunis, il leur faut mettre leur rancoeur de côté s'ils veulent survivre. Et qui l'aurait cru ? Parfois, c'est au sommet d'une montagne que le véritable amour se cache. Traduit de l'anglais par Emily B