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JUANALBERTO MAITRE DE L'UNIVERS - volume 7

José Roosevelt

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Voici le pénultième volume de cette saga fantastique, où les rêves se parent d'une importance fondamentale. Le Maître de l'Univers Juanalberto se trouve confronté à son créateur... qui raconte sa propre aventure d'apprenti-sorcier, faite de manipulations dangereuses concernant les sillons temporels et les dimensions. Evidemment, le Maître des Maîtres, celui qui a créé la longue lignée des maîtres dont Juanalberto est le dernier représentant, n'est pas content... Les remparts de la réalité ont été malmenés et les rêves débordent de leur domaine psychique. Le temps n'évolue plus de la même manière, ce qui fait que passé et présent se chevauchent. Et les dimensions s'entrechoquent comme des boules de billard mises en mouvement par des joueurs fous. Juanalberto, qui n'avait pas réussi à contrôler ses propres créatures, est maintenant plus perdu que jamais. Le seul endroit qui lui apporte un soupçon de sécurité, ne serait-ce que la frêle conscience de savoir où il se trouve, est sa salle à manger. Mais... jusqu'à quand cette dernière conservera-t-elle sa place dans le réel ?

Par José Roosevelt
Chez Les Editions du Canard

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Auteur

José Roosevelt

Editeur

Les Editions du Canard

Genre

Divers

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JUANALBERTO MAITRE DE L'UNIVERS - volume 7

José Roosevelt

Paru le 05/06/2026

64 pages

Les Editions du Canard

18,00 €

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Scannez le code barre 9782940512294
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