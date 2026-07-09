Un mot, six lettres (broché)

C'était juste une blague, tu ne voulais pas vraiment dire ce que tu as dit. Rien qu'un mot, six lettres. DAYTON Lorsque Reggie t'a défié de crier ce mot pendant la conférence, tu ne t'attendais pas à ce que tes amis te rejettent, que ta famille soit déçue et que les autres lycéens te regardent comme si tu étais la pire personne sur terre. Pourtant, ce n'est qu'un mot, non ? FARSHID Quand Dayton a crié ce mot, tu as eu l'impression qu'il s'adressait à toi. Tu te sens à l'étroit dans ton propre corps et dans ta tête, comme un étranger parmi les autres. Pourtant, tu n'as rien fait de mal, pas vrai ? Un mot, six lettres, capable d'arrêter le temps et de te donner envie de disparaître. Un mot, six lettres. C'est tout ce qu'il a fallu pour que vos vies s'en retrouvent ébranlées et que toutes vos certitudes volent en éclats. Traduit de l'anglais par Elorri Nickel " Une histoire puissante, pertinente et encourageante sur la recherche de soi face à l'homophobie, la misogynie et la masculinité toxique ". Publishers Weekly