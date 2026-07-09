Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Un mot, six lettres (broché)

Adib Khorram

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'était juste une blague, tu ne voulais pas vraiment dire ce que tu as dit. Rien qu'un mot, six lettres. DAYTON Lorsque Reggie t'a défié de crier ce mot pendant la conférence, tu ne t'attendais pas à ce que tes amis te rejettent, que ta famille soit déçue et que les autres lycéens te regardent comme si tu étais la pire personne sur terre. Pourtant, ce n'est qu'un mot, non ? FARSHID Quand Dayton a crié ce mot, tu as eu l'impression qu'il s'adressait à toi. Tu te sens à l'étroit dans ton propre corps et dans ta tête, comme un étranger parmi les autres. Pourtant, tu n'as rien fait de mal, pas vrai ? Un mot, six lettres, capable d'arrêter le temps et de te donner envie de disparaître. Un mot, six lettres. C'est tout ce qu'il a fallu pour que vos vies s'en retrouvent ébranlées et que toutes vos certitudes volent en éclats. Traduit de l'anglais par Elorri Nickel " Une histoire puissante, pertinente et encourageante sur la recherche de soi face à l'homophobie, la misogynie et la masculinité toxique ". Publishers Weekly

Par Adib Khorram
Chez EILEAN BOOKS

|

Auteur

Adib Khorram

Editeur

EILEAN BOOKS

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un mot, six lettres (broché) par Adib Khorram

Commenter ce livre

 

Un mot, six lettres (broché)

Adib Khorram trad. Elorri Nickel

Paru le 13/08/2026

224 pages

EILEAN BOOKS

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387330130
9782387330130
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.