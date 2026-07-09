A nous la honte et le mépris

Son nom est affiché, net, officiel, irrévocable. Il est sur la liste. En 1942, la France occupée bascule. La " relève " n'est plus une promesse, le volontariat une illusion. Sous la pression du Reich et du régime de Vichy, des milliers de Français sont désignés pour le travail en Allemagne. La loi du 4 septembre 1942 prépare ce qui deviendra le Service du Travail Obligatoire (STO). Célibataire, Léon remplit les critères. Il part avec " de belles promesses " : un salaire régulier, une protection sociale, la possibilité de soutenir les siens. Engagé pour six mois, il ignore qu'il restera bien plus longtemps, confronté aux camps et à la discipline brutale des usines du Reich, jusqu'à l'érosion lente de ses certitudes. A travers ce roman inspiré des réalités du STO pendant la Seconde Guerre mondiale, Sandrine Fayel éclaire la mémoire des hommes réquisitionnés en Allemagne — longtemps restés dans l'ombre, prisonniers d'une histoire faite de honte et de mépris.