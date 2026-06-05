Hiérarchies artistiques

Les dynamiques hiérarchiques ont accompagné la constitution de l'histoire de l'art comme discipline, de manière parfois implicite. Elles orientent encore souvent les regards portés sur les différents médiums, aires géographiques, périodes, genres et courants. En croisant les pratiques, les discours et les approches méthodologiques, ce numéro propose de mettre en perspective les critères de valeur, aussi bien du côté de la production des oeuvres que de celui de leur réception. Il interroge ainsi, à travers des contextes variés, les formes mouvantes de la hiérarchisation artistique, leurs effets et leur recomposition au fil du temps.