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Hiérarchies artistiques

Pierre Sérié, Matthieu Lett

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Les dynamiques hiérarchiques ont accompagné la constitution de l'histoire de l'art comme discipline, de manière parfois implicite. Elles orientent encore souvent les regards portés sur les différents médiums, aires géographiques, périodes, genres et courants. En croisant les pratiques, les discours et les approches méthodologiques, ce numéro propose de mettre en perspective les critères de valeur, aussi bien du côté de la production des oeuvres que de celui de leur réception. Il interroge ainsi, à travers des contextes variés, les formes mouvantes de la hiérarchisation artistique, leurs effets et leur recomposition au fil du temps.

Par Pierre Sérié, Matthieu Lett
Chez Apahau

|

Auteur

Pierre Sérié, Matthieu Lett

Editeur

Apahau

Genre

Histoire de l'art

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Hiérarchies artistiques

Pierre Sérié, Matthieu Lett

Paru le 05/06/2026

208 pages

Apahau

25,00 €

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Scannez le code barre 9782909196435
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