Sous le Second Empire, dans une France autoritaire en pleine modernisation et un Paris que redessine le préfet Haussmann, un critique d'art du journal Le Siècle, André Omont Douville, découvre au Salon des artistes de 1859 une toile qui capte son regard. Son auteur, Eugène Baron, jeune peintre installé à Honfleur, en Normandie, consacre son art aux ciels changeants de l'estuaire et cherche une voie nouvelle dans la peinture du XIXe?siècle. De Paris aux plages normandes, une amitié profonde se noue entre le journaliste et l'artiste. André devine dans cette oeuvre naissante les prémices d'une révolution esthétique : la naissance de l'impressionnisme. Convaincu du génie d'Eugène, il s'engage à défendre son travail dans les cercles artistiques parisiens et sur la scène exigeante du Salon. Mais alors que le peintre connaît ses premiers succès, l'existence d'André vacille. La maladie l'emporte peu à peu, au moment même où s'ouvre pour Eugène la voie d'une reconnaissance durable. A travers ce roman historique, Frédéric Rémond raconte l'ascension d'un artiste inspiré d'Eugène Boudin, précurseur de l'impressionnisme, et fait revivre une étape décisive de l'histoire de l'art. Entre Paris haussmannien et lumière normande, Le Peintre explore la naissance d'un mouvement pictural qui allait transformer durablement la modernité artistique.