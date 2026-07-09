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L'acte de parole

Alain Le Gallo, Gallo alain Le

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L'anecdote fameuse d'Esope, prié par son maître de lui préparer le meilleur des plats possible et lui cuisinant de la langue - puis le pire, qui se révèle être aussi de la langue, rappelle que comme tout instrument humain essentiel, la parole peut à la fois relever de l'utile et du nuisible. Mais c'est précisément qu'elle est instrumentalisation de la langue, en soi tout aussi neutre que la viande. Aussi les linguistes se gardent-ils de confondre langue et parole, faisant de la première un système conventionnel de signes propre à un groupe de locuteurs, et de la seconde une appropriation individuelle de cet outil, ou plutôt de cette boîte à outils dans laquelle l'individu opère des choix personnels. C'est ce dernier composant du langage qui fait l'objet du présent volume, au double titre d'acte puisqu'il est accaparement de l'attention, et que par ailleurs, comme l'a montré un livre célèbre d'Austin, la parole une fois prise peut aussi être en soi un acte, ou l'équivalent d'un acte. Ces deux perspectives, l'acte de parler et la parole comme acte, sont à la croisée des domaines philosophique, littéraire, linguistique bien évidemment, juridique, politique, spirituel et religieux. Le sujet est ardu, ses difficultés tenant à l'analyse de la parole par elle-même, si tant est qu'on ne pense qu'en parlant. "Ce qui s'exprime dans le langage, nous ne pouvons l'exprimer par le langage ? ", rappelle Wittgenstein, tout en précisant que ce n'est pas grave puisque la logique du langage "se montre" dans le langage même, qui n'a rien de mystérieux : l'homme parle - et puis c'est tout. Cela fait partie de sa "forme de vie" . Ainsi averti, on ne s'en efforce pas moins ici d'approfondir la question de la parole et de sa singularité, notamment d'effets mais aussi de mise en oeuvre, par rapport au langage.

Par Alain Le Gallo, Gallo alain Le
Chez Editions Mare et Martin

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Auteur

Alain Le Gallo, Gallo alain Le

Editeur

Editions Mare et Martin

Genre

Ouvrages généraux

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L'acte de parole

Alain Le Gallo, Gallo alain Le

Paru le 09/07/2026

Editions Mare et Martin

34,00 €

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9782386002748
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