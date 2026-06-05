Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Le froid de la Saint-Jean

Stig Dagerman

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce recueil, le romancier se livre ouvertement. Les souvenirs autobiographiques se mêlent aux choses vues, la description à l'examen de conscience. En toutes ces nouvelles, Dagerman révèle son esprit lucide et angoissé, ironique et compatissant, cruel et sensible. On comprend mieux pourquoi, très jeune encore, il a eu recours au suicide. Traduit du suédois par C. G. Bjurström et Lucie Albertini. Préface et bibliographie de l'auteur par Lucie Albertini. Stig Dagerman, l'un des plus brillants écrivains suédois, né en 1923, s'est donné la mort en 1954. C'est Maurice Nadeau qui a publié en français en premier les oeuvres de Stig Dagerman.

Par Stig Dagerman
Chez Editions Maurice Nadeau

|

Auteur

Stig Dagerman

Editeur

Editions Maurice Nadeau

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le froid de la Saint-Jean par Stig Dagerman

Commenter ce livre

 

Le froid de la Saint-Jean

Stig Dagerman trad. Lucie Albertini

Paru le 05/06/2026

208 pages

Editions Maurice Nadeau

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782862316956
9782862316956
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.