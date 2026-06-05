Le froid de la Saint-Jean

Dans ce recueil, le romancier se livre ouvertement. Les souvenirs autobiographiques se mêlent aux choses vues, la description à l'examen de conscience. En toutes ces nouvelles, Dagerman révèle son esprit lucide et angoissé, ironique et compatissant, cruel et sensible. On comprend mieux pourquoi, très jeune encore, il a eu recours au suicide. Traduit du suédois par C. G. Bjurström et Lucie Albertini. Préface et bibliographie de l'auteur par Lucie Albertini. Stig Dagerman, l'un des plus brillants écrivains suédois, né en 1923, s'est donné la mort en 1954. C'est Maurice Nadeau qui a publié en français en premier les oeuvres de Stig Dagerman.