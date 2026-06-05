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#Roman francophone

Papa ne s'appelait pas Johnny

Benjamin Djiane

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Vous, moi, le premier des célèbres, le dernier des inconnus, nous tous venons d'une rencontre aléatoire en milieu humide entre un ovocyte et un spermatozoïde. Papa ne s'appelait pas Johnny retrace soixante-dix ans d'histoire de France à travers les vies parallèles de ­Jean-Philippe Smet et Jean-Claude Baranès, nés le même jour et morts du même cancer. Construit comme un album en quatorze "? morceaux ? ", Benjamin Djiane nous révèle la richesse silencieuse d'un père ordinaire. Confession d'un fils, hommage posthume, ode aux vies invisibles et à ce que l'on dit trop tard. Un premier roman à la fois tendre et drôle, où l'intime et l'exposé, l'anonymat et la notoriété, se croisent et s'apprivoisent, et qui nous propose un regard d'homme sur d'autres hommes, pères, frères et fils d'une humanité partagée. Benjamin Djiane fils et père, travaille dans le conseil et la communication.

Par Benjamin Djiane
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Benjamin Djiane

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Littérature française

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Papa ne s'appelait pas Johnny

Benjamin Djiane

Paru le 05/06/2026

192 pages

Editions de l’Aube

17,90 €

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Scannez le code barre 9782815963213
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