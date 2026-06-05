Vous, moi, le premier des célèbres, le dernier des inconnus, nous tous venons d'une rencontre aléatoire en milieu humide entre un ovocyte et un spermatozoïde. Papa ne s'appelait pas Johnny retrace soixante-dix ans d'histoire de France à travers les vies parallèles de ­Jean-Philippe Smet et Jean-Claude Baranès, nés le même jour et morts du même cancer. Construit comme un album en quatorze "? morceaux ? ", Benjamin Djiane nous révèle la richesse silencieuse d'un père ordinaire. Confession d'un fils, hommage posthume, ode aux vies invisibles et à ce que l'on dit trop tard. Un premier roman à la fois tendre et drôle, où l'intime et l'exposé, l'anonymat et la notoriété, se croisent et s'apprivoisent, et qui nous propose un regard d'homme sur d'autres hommes, pères, frères et fils d'une humanité partagée. Benjamin Djiane fils et père, travaille dans le conseil et la communication.