Aria - Intégrale - Tome 2

Redécouvrez cette héroïne puissante avant l'heure dans une intégrale au souffle épique défiant les époques, emmenée par un imaginaire et un graphisme uniques ! Au programme de ce deuxième tome : Les larmes de la déesse, L'anneau des Elflings, Le tribunal des corbeaux et Le méridien de Posidonia ! Tout le talent de conteur de Michel Weyland mais aussi l'évolution graphique d'Aria sont célébrés dans ce nouveau volume d'intégrale rendant un hommage mérité à une héroïne légendaire de la BD.