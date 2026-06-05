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Aria - Intégrale - Tome 2

Michel Weyland

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Redécouvrez cette héroïne puissante avant l'heure dans une intégrale au souffle épique défiant les époques, emmenée par un imaginaire et un graphisme uniques ! Au programme de ce deuxième tome : Les larmes de la déesse, L'anneau des Elflings, Le tribunal des corbeaux et Le méridien de Posidonia ! Tout le talent de conteur de Michel Weyland mais aussi l'évolution graphique d'Aria sont célébrés dans ce nouveau volume d'intégrale rendant un hommage mérité à une héroïne légendaire de la BD.

Par Michel Weyland
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Michel Weyland

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Fantasy

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Aria - Intégrale - Tome 2

Michel Weyland

Paru le 05/06/2026

192 pages

Editions Dupuis

29,00 €

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Scannez le code barre 9782808514972
9782808514972
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