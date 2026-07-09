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Plus Breizh la vie

Alteau, Fabien Delettres

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A Plouzinec, où le vent décoiffe plus vite que les idées reçues, la vie de notre village breton préféré suit son cours... entre galettes, coups de gueule et petites magouilles locales. Pierrick Le Biniou est toujours aussi débordé par son manque d'activité, Martine tente de maintenir le cap et Mamie Goudène continue à accueillir les touristes à coups de poêle. Mais cette fois, un vent nouveau souffle sur le village : la toute première Brigade mobile de proximité débarque dans le coin ! Gitton et Genton, deux gendarmes aussi motivés que légèrement dépassés, sillonnent à présent les routes pour faire régner l'ordre... ou au moins essayer. Ajoutez à ça des touristes à côté de la plaque et un maire à côté de ses pompes, vous obtenez un quatrième épisode hilarant qui prouve une fois de plus que tout est bon dans le Breton... même quand tout part en vrille !

Par Alteau, Fabien Delettres
Chez Editions Casa

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Auteur

Alteau, Fabien Delettres

Editeur

Editions Casa

Genre

Humour

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Plus Breizh la vie

Alteau, Fabien Delettres

Paru le 09/07/2026

56 pages

Editions Casa

15,95 €

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Scannez le code barre 9782380586503
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