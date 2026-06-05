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The Strategy book

Max McKeown

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Penser et agir en stratège est un guide indispensable pour tout dirigeant, gestionnaire ou entrepreneur sur la manière d'élaborer des stratégies efficaces pour atteindre le succès. - Que savons-nous de la stratégie ? - Que pouvez-vous faire pour façonner un avenir meilleur ? - Comment réussir grâce à la stratégie ? - Comment mobiliser vos collaborateurs autour d'une stratégie ? - Comment éviter les pièges, les problèmes et les erreurs ? Structuré de manière pratique, Penser et agir en stratège vous aidera à utiliser l'art et la science de la stratégie pour relever tous les défis, tant dans l'élaboration de stratégies que dans leur mise en oeuvre. Quoi de neuf ? Cette quatrième édition comprend des conseils, des techniques et des tactiques pour utiliser la " Stratégie rapide " du Dr Max McKeown. De l'animation d'une réunion à la création d'un processus stratégique, en passant par le développement d'une culture de penseurs stratèges, ce livre vous aidera à créer des stratégies concrètes. " Un livre remarquable qui rend accessibles et applicables des idées complexes pour façonner un avenir meilleur. " Stéphane Milhet, directeur des ressources humaines, Exotrail Space Mobility " Penser et agir en stratège - avec son excellent outil Stratégie rapide - est ma recommandation n° 1 pour les dirigeants. " Abbie Badcock-Broe, responsable de la stratégie d'entreprise, National Grid

Par Max McKeown
Chez Pearson

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Auteur

Max McKeown

Editeur

Pearson

Genre

Stratégie d'entreprise

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The Strategy book

Max McKeown

Paru le 05/06/2026

384 pages

Pearson

23,00 €

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