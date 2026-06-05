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#Polar

Après la calude

Christophe Nicolas

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Suite à une étrange épidémie appelée la Calude qui a vu les gens disjoncter et commettre l'irréparable, la société a dû évoluer, poussée par la nécessité. Les gens ont changé et appris à prendre soin les uns des autres, afin que toutes et tous se sentent respectés. Vingt ans après la mort de son épouse, Thierry André, ancien écrivain de polars régionalistes, vit désormais dans la communauté des Brousses, située au coeur des Cévennes. Alors qu'un spectacle a lieu sur la place du village, un meurtre est commis : une jeune femme est retrouvée morte, allongée sur le dos, les bras en croix, un gros caillou taché de sang à côté. Tandis que pèse sur la communauté l'ombre d'une nouvelle Calude, Thierry est chargé de mener l'enquête.

Par Christophe Nicolas
Chez Argyll Editions

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Auteur

Christophe Nicolas

Editeur

Argyll Editions

Genre

Romans policiers

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Après la calude

Christophe Nicolas

Paru le 05/06/2026

256 pages

Argyll Editions

21,90 €

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Scannez le code barre 9782494665743
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