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Le Fond de la forme

Enki Bilal, Clémentine Hustin

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Figure majeure de la création contemporaine, Enki Bilal occupe depuis plus de cinquante ans une place singulière à la croisée de la bande dessinée, de la peinture, du cinéma et de l'art contemporain. Edité dans le cadre de l'ouverture du Fonds Enki Bilal, ce catalogue d'exposition constitue une publication de référence consacrée à son parcours, à son oeuvre et à son évolution artistique. Richement illustré, l'ouvrage retrace les grandes étapes de la carrière de l'artiste, depuis ses premières bandes dessinées jusqu'à ses peintures, oeuvres plastiques et projets cinématographique. Il met en perspective la construction d'un univers visuel et narratif puissant, marqué par des thématiques récurrentes telles que la mémoire, l'hybridation, l'identité ou encore les bouleversements du monde contemporain. Conçu comme un outil de compréhension et de transmission, le catalogue propose des analyses critiques qui éclairent la cohérence, la radicalité et l'influence de l'oeuvre d'Enki Bilal, tout en rendant compte de son impact durable dans le champ de la bande dessinée et de l'art contemporain. Publié en édition bilingue français / anglais, cet ouvrage s'adresse à un public international et accompagne la constitution du Fonds Enki Bilal comme un moment clé de la reconnaissance patrimoniale et artistique.

Par Enki Bilal, Clémentine Hustin
Chez Barbier

|

Auteur

Enki Bilal, Clémentine Hustin

Editeur

Barbier

Genre

Divers

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Le Fond de la forme

Enki Bilal, Clémentine Hustin

Paru le 05/06/2026

224 pages

Barbier

39,90 €

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Scannez le code barre 9782494377486
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