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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Simple

Mathilde Semal

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L'ouvrage invite à explorer la simplicité du vêtement. Balayant plus de deux siècles d'histoire, il revient sur les moments où le vêtement tend vers l'épure, la fonction, et le naturel. Souvent associée au luxe, au faste, à la nouveauté, la mode se révèle ici comme le miroir des évolutions culturelles et sociales. Un thème peu étudié jusqu'à aujourd'hui. Simple débute à la fin du XVIIIe siècle. Philosophie des Lumières, discours médicaux et hygiénistes appellent à une réforme profonde des manières de paraître. Ce "retour au naturel" se manifeste non seulement par un rejet des artifices correcteurs, mais aussi par l'adoption de coupes nouvelles, de matières respirantes et d'un vocabulaire esthétique inspiré de l'Antiquité. L'idéal vestimentaire devient le reflet d'un nouvel art de vivre, centré sur le confort, la liberté du corps et la proximité avec la nature. La publication s'articule autour de six chapitres évoquant les différents aspects de cette simplicité. Puisées au fil de l'Histoire, les pièces présentées permettent de faire émerger la continuité, les résurgences et paradoxes de cette esthétique.

Par Mathilde Semal
Chez Lienart

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Auteur

Mathilde Semal

Editeur

Lienart

Genre

Histoire de la mode

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Simple

Mathilde Semal

Paru le 09/07/2026

272 pages

Lienart

40,00 €

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Scannez le code barre 9782359064971
9782359064971
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