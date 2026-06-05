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RESIDENT ALIEN Vol. 1 : Bienvenue chez les Humains

Steve Parkhouse, Peter Hogan

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Un extraterrestre échoué sur Terre cherche refuge dans la petite ville de Patience, aux Etats-Unis, où il se cache sous l'identité d'un médecin à la retraite. Tout ce qu'il souhaite, c'est pouvoir éviter de se mêler aux humains qui lui inspirent une grande méfiance - signe incontestable d'une intelligence évoluée - jusqu'à ce qu'il soit secouru. Néanmoins, lorsque le véritable médecin de la ville disparaît, celui qui se cache sous les traits du "Dr Harry" est contraint de reprendre du service et se retrouve immédiatement plongé au coeur d'une enquête criminelle. Parallèlement, les services secrets qui ont découvert des vestiges de l'épave du vaisseau écrasé, commencent à s'interroger sur ce qu'a pu devenir son passager... Brillante série inédite qui mêle science-fiction et enquêtes policières, Resident Alien est aussi une série atypique qui permet au lecteur de s'interroger avec finesse et légèreté sur les relations qui créent une communauté au quotidien. Resident Alien a également été adapté en série TV, produite par la chaîne SyFy, dont 4 saisons sont actuellement diffusées en France sur les plate-formes numériques.

Par Steve Parkhouse, Peter Hogan
Chez Delirium

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Auteur

Steve Parkhouse, Peter Hogan

Editeur

Delirium

Genre

Divers

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RESIDENT ALIEN Vol. 1 : Bienvenue chez les Humains

Steve Parkhouse, Peter Hogan

Paru le 05/06/2026

208 pages

Delirium

25,00 €

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