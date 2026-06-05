Sentiments sur l'éclipse qui doit arriver le 12 du mois d'août prochain

L'homme est complet : philosophe, mathématicien, théologien, et même astronome. Ce qui lui permettra de faire du ciel un terrain d'études, d'observer les planètes et leurs positions, les comètes et les éclipses de lune et de soleil. L'oeuvre de Gassendi (1592-1655) est celle d'un chercheur en tous les domaines : comprendre les phénomènes, en rendre compte par le savoir, et surtout en chasser les approximations, les faussetés, les erreurs, comme le rappelle ce petit essai tout à la fois plaisant et pétri de sérieux, concernant l'éclipse du soleil du 12 août 1654. Un texte qui sonne encore et toujours comme un rappel salvateur concernant les manières désastreuses que nous avons et que nous aurons certainement à jamais d'accorder délibérément créance à l'incohérence, aux inexactitudes, aux tromperies, à l'opinion aveugle et sourde, aux superstitions, à l'obscurantisme, aux fausses informations. En un mot comme en mille, y aurait-il pour nous message plus contemporain ?