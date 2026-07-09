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Anglais : 200 fiches et mind-maps pour se remettre à niveau

Ewen Lecuit, Marc Loison, Virginie Cavrois

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Conçu par des jurys de concours, cet outil complet et pratique vous guide pas à pas pour maitriser les connaissances essentielles. Organisé en cinq parties, il couvre l'ensemble des savoirs disciplinaires et propose deux modes de révision complémentaires : 100 fiches en couleurs pour maitriser les notions, comprendre les méthodes et s'appuyer sur des exemples clés 100 mind-maps pour faciliter la mémorisation et repérer rapidement les points difficiles.

Par Ewen Lecuit, Marc Loison, Virginie Cavrois
Chez Vuibert

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Auteur

Ewen Lecuit, Marc Loison, Virginie Cavrois

Editeur

Vuibert

Genre

Concours CRPE

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Anglais : 200 fiches et mind-maps pour se remettre à niveau

Ewen Lecuit, Marc Loison, Virginie Cavrois

Paru le 09/07/2026

240 pages

Vuibert

13,90 €

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