Anglais : 200 fiches et mind-maps pour se remettre à niveau

Conçu par des jurys de concours, cet outil complet et pratique vous guide pas à pas pour maitriser les connaissances essentielles. Organisé en cinq parties, il couvre l'ensemble des savoirs disciplinaires et propose deux modes de révision complémentaires : 100 fiches en couleurs pour maitriser les notions, comprendre les méthodes et s'appuyer sur des exemples clés 100 mind-maps pour faciliter la mémorisation et repérer rapidement les points difficiles.