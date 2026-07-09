Silent Witch - Les secrets de la sorcière silencieuse Tome 5

Une sorcière silencieuse aux puissants pouvoirs doit s'infiltrer dans une école pour jeunes gens de bonne famille afin de protéger un prince en danger ! Monica Everett est la Silent Witch, seule au monde capable de manier la magie sans prononcer d'incantation. Néanmoins, ce que tout le monde ignore, notamment les sept sages qui lui ont confié une mission de la plus haute importance, c'est qu'elle est maladivement timide ! Parviendra-t-elle à dépasser ses peurs et à s'infiltrer dans une école pour nobles afin de protéger le deuxième fils du roi ?