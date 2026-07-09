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#Imaginaire

L'Abîme de cristal

Steven Barnes

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Le Maître Jedi Mace Windu se rend sur une planète dangereuse afin d'honorer la dernière promesse qu'il a faite à Qui-Gon Jinn Afin d'honorer la dernière promesse qu'il a faite à Qui-Gon Jinn, Mace Windu se rend sur Metagos, une planète isolée de la Bordure Extérieure, à la surface vitrifiée par une violente explosion solaire et devenue le repaire des pires brigands de la galaxie. La plupart des survivants y vivent sous la coupe de gangs rivaux occupant différents niveaux souterrains de ce monde. Mace prend la défense des Sa'ad, tisseurs d'une soie très particulière qui forment un clan pacifique dont Qui-Gon avait épousé la cause au point de risquer la mort. Mais alors qu'il s'efforce d'aider les Sa'ad, Mace se trouve étrangement torturé par certains secrets entourant sa propre enfance, à tel point qu'il est poussé à remettre en cause sa relation avec la Force elle-même, jusqu'aux limites du Code Jedi.

Par Steven Barnes
Chez Pocket

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Auteur

Steven Barnes

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction

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L'Abîme de cristal

Steven Barnes trad. Thierry Arson

Paru le 09/07/2026

600 pages

Pocket

11,90 €

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Scannez le code barre 9782266359139
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