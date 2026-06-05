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#Roman francophone

Le chien noir

Lucie Baratte

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Dans un pays lointain, la jeune Eugénie est mariée de force au mystérieux Roi Barbiche par son père. Commence alors pour elle un voyage aux confins du monde qui l'entrainera dans un château rempli de noirceur. Pensé à la fois comme une relecture de Barbe bleue, une réponse littéraire aux contes des Précieuses du XVIIIe siècle et aux romans magiques d'Angela Carter, Le chien noir s'inscrit dans une histoire féminine de la littérature. Celle d'Anaïs Nin, de Mary Webb, en passant par les soeurs Brontë? ; des autrices qui refusent l'ordre établi et le bousculent par l'expression d'un désir éclatant. La mise en lumière de l'étrangeté personnelle devient ainsi une arme d'émancipation. Née en 1981 dans le nord de la France, Lucie Baratte - l'autrice de Roman de Ronce et d'Epine - puise son inspiration dans l'univers des contes, des romans anglais des soeurs Brontë ou dans ceux magiques d'Angela Carter.

Par Lucie Baratte
Chez Les éditions du typhon

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Auteur

Lucie Baratte

Editeur

Les éditions du typhon

Genre

Littérature française

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Le chien noir

Lucie Baratte

Paru le 05/06/2026

203 pages

Les éditions du typhon

9,90 €

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Scannez le code barre 9782488685078
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