Tacite, écrivain romain du premier siècle de notre ère, est un auteur dont l'influence reste forte en plus d'un domaine : l'histoire, bien sûr, mais aussi la philosophie, le droit, les sciences morales et politiques, et enfin la littérature. La plupart du temps, toutefois, cette postérité littéraire reste confinée à l'exercice de la prose, où l'on tente alors de rivaliser avec la concision et l'exactitude proverbiales du modèle. Faire Tacite se propose de refaire et continuer Tacite en poésie, sans toutefois imiter la phrase latine de l'auteur. Ce transfert, qui se plaît à brouiller un peu le temps et l'espace, car il sera beaucoup question du contemporain en ces pages, a pour ambition de faire entendre la voix et l'esprit particuliers de l'écriture de Tacite dans une série de textes portant sur des sujets comme la guerre civile, les joies et les peines de la correspondance épistolaire, les lieux de travail du poète, le contact avec des cultures nouvelles et inconnues, peut-être hostiles ou ennemies. Il y est aussi question des différentes manières dont un texte prend forme sur la page, puis dans le livre, notamment à travers un hommage au grand Pierre Faucheux, concepteur de la célèbre couverture des Histoires de Tacite en Livre de poche. Jan Baetens est l'auteur de nombreux recueils de poésie, dont récemment Après, depuis, Vacances romaines et Mon Jardin des plantes. Il est également l'auteur de plusieurs études sur les rapports entre textes et images, parmi lesquels Hergé écrivain (Champs-Flammarion) et Illustrer Proust (Les Impressions Nouvelles).