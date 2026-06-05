Michel Vaillant - Histoires courtes - Tome 5 - Women

Gabrielle, Julie Wood, Françoise et tant d'autres : les femmes ont toujours occupé des places de choix dans les intrigues de Michel Vaillant, allant souvent jusqu'à tenir le volant ! Ce nouveau tome des Histoires courtes leur rend un hommage appuyé, avec une remarquable sélection d'histoires " féminines " offrant des ambiances de lecture allant du drame à la comédie, mais toutes unifiées par le talent du maître Jean Graton. L'occasion de (re)découvrir sept histoires courtes aussi mythiques que surprenantes : Zolder, grand prix de Formule 2, Le héros du Paul Ricard, Piège pour Steve Warson, Dans l'enfer des " 6 heures ", Affaire à suivre, Flagrant délit et Retour à Königsfeld. Cerise sur le gâteau, vous pourrez redécouvrir ces trois dernières dans une nouvelle mise en couleurs !