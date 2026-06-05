Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Michel Vaillant - Histoires courtes - Tome 5 - Women

Jean Graton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Gabrielle, Julie Wood, Françoise et tant d'autres : les femmes ont toujours occupé des places de choix dans les intrigues de Michel Vaillant, allant souvent jusqu'à tenir le volant ! Ce nouveau tome des Histoires courtes leur rend un hommage appuyé, avec une remarquable sélection d'histoires " féminines " offrant des ambiances de lecture allant du drame à la comédie, mais toutes unifiées par le talent du maître Jean Graton. L'occasion de (re)découvrir sept histoires courtes aussi mythiques que surprenantes : Zolder, grand prix de Formule 2, Le héros du Paul Ricard, Piège pour Steve Warson, Dans l'enfer des " 6 heures ", Affaire à suivre, Flagrant délit et Retour à Königsfeld. Cerise sur le gâteau, vous pourrez redécouvrir ces trois dernières dans une nouvelle mise en couleurs !

Par Jean Graton
Chez Graton éditeur

|

Auteur

Jean Graton

Editeur

Graton éditeur

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Michel Vaillant - Histoires courtes - Tome 5 - Women par Jean Graton

Commenter ce livre

 

Michel Vaillant - Histoires courtes - Tome 5 - Women

Jean Graton

Paru le 05/06/2026

64 pages

Graton éditeur

16,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782390602590
9782390602590
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.