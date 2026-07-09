Réussir mon CRPE - Maths Français L3 écrit Fiches 2027

Un ouvrage de 100 fiches qui rassemble les 2 matières Maths et Français de la 1re épreuve d'admissibilité Ecrit L3 du Concours de Professeur des Ecoles (CRPE) 2027-2028. Conforme programme 2025. Descriptif - Un ouvrage qui rassemble les 2 matières de la 1re épreuve écrite du CRPE : Maths et Français. - Tout le programme de Français et de Maths sous forme de fiches et de cartes mentales pour des révisions efficaces. - Des QCM pour s'évaluer. - Des fiches synthétiques pour réviser les notions indispensables à connaitre pour réussir l'épreuve écrite. Points forts - Des cartes mentales pour mieux mémoriser. - + de 150 exercices et corrigés pour un entrainement efficace. - La méthodologie pour comprendre ce qui est attendu à l'épreuve écrite. - Des sujets de concours et leurs corrigés.