Découvrez les annales de l'ouvrage Histoire / Géographie - EMC pour l'épreuve d'admissibilité - Ecrit - M2 - 2027. Un ouvrage pour préparer et réussir le Concours de Professeur des Ecoles (CRPE). Descriptif Cet ouvrage correspond aux domaines de l'épreuve Histoire-Géographie Enseignement moral et civique (EMC). Il comporte : - Une première partie " formative " : cadre de l'épreuve, méthodologie, cadre notionnel et didactique. - 10 sujets corrigés couvrant les différents niveaux (cycles 1 à 3) et les différentes typologies de questions (analyse de documents, analyse et/ou proposition de séances). Points forts - Un ouvrage de formation et de préparation : lecture active via des commentaires en marge des corrigés pour expliquer les choix pédagogiques et didactiques des corrigés. - Des compléments numériques .