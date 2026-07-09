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Français épreuve d'admissibilité M2

Anne-Rozenn Morel, Anna-Rozenn Morel

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Découvrez la nouvelle édition de l'ouvrage de Français (Epreuve d'admissibilité - Ecrit 2027 - M2) conforme au concours M2 de professeur des écoles (CRPE). Descriptif Cet ouvrage propose un parcours de formation complet en 3 étapes pour : - S'évaluer : des questions rapides pour évaluer son niveau, - Réviser : l'essentiel des savoirs à connaitre pour le concours, - S'entrainer : des exercices types CRPE pour se préparer. Points forts - Plus de 200 exercices d'entrainement. - Les derniers sujets et corrigés (2022 à 2026). - Des compléments numériques supplémentaires pour s'entrainer (annales, exercices).

Par Anne-Rozenn Morel, Anna-Rozenn Morel
Chez Nathan

|

Auteur

Anne-Rozenn Morel, Anna-Rozenn Morel

Editeur

Nathan

Genre

Concours CRPE

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Français épreuve d'admissibilité M2

Anne-Rozenn Morel, Anna-Rozenn Morel

Paru le 09/07/2026

232 pages

Nathan

22,50 €

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Scannez le code barre 9782095066987
9782095066987
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