Français épreuve d'admissibilité M2

Découvrez la nouvelle édition de l'ouvrage de Français (Epreuve d'admissibilité - Ecrit 2027 - M2) conforme au concours M2 de professeur des écoles (CRPE). Descriptif Cet ouvrage propose un parcours de formation complet en 3 étapes pour : - S'évaluer : des questions rapides pour évaluer son niveau, - Réviser : l'essentiel des savoirs à connaitre pour le concours, - S'entrainer : des exercices types CRPE pour se préparer. Points forts - Plus de 200 exercices d'entrainement. - Les derniers sujets et corrigés (2022 à 2026). - Des compléments numériques supplémentaires pour s'entrainer (annales, exercices).