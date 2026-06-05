Le Chant des Sorcières

Emma ne cherchait qu'une soirée pour oublier. Marcie, une parenthèse sans lendemain. Leur rencontre au Venus Den aurait dû rester un simple baiser volé dans la nuit londonienne. Mais certaines rencontres ne sont pas sans conséquence. A Londres, les sorcières vivent dans l'ombre, divisées depuis des siècles entre deux couvents ennemis. Emma appartient à Luscinia. Marcie à une Pica. Elles n'auraient jamais dû se revoir. Lorsque des attaques mystérieuses visent les leurs et menacent de rallumer les conflits entre les deux camps, Emma et Marcie n'ont pourtant plus le choix : elles devront s'allier pour découvrir qui tire les ficelles. Même si cela signifie trahir leur clan. Et surtout, résister à l'attirance dangereuse qui grandit entre elles. Le premier tome d'une duologie d'urban fantasy saphique entre ennemies, magie noire et attirance impossible.