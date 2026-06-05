Naître ou ne pas naître ? Telle n'est pas la question. La vie, c'est l'aventure ! Il faut oser commencer, sortir, essayer et souvent recommencer. Un album tendre et joyeux pour célébrer le courage de grandir, jour après jour. Dès les premières pages, le ton est donné : ici, on parle de la grande aventureâ? - de naître. Puis d'ouvrir les yeux. De respirer. De comprendre. De tomber. De se relever. A hauteur d'enfant, le texte accompagne les premières découvertes ? le froid, la lumière, la faim, les câlins, les nuits hachées, les " non " nécessaires, les premiers pas un peu bancals. Chaque étape est ponctuée comme un refrain : Quelle aventure ! Un album à la douceur graphique irrésistible qui met des mots simples et justes sur ce que vivent les tout-petitsâ? - et leurs parents. Un texte profondément fédérateur Le récit adopte le point de vue parental, dans un " tu " intime et universel. Il touche les jeunes parents en plein cÅ"ur, tout en restant parfaitement accessible aux enfants dès 4 ans. C'est un album qui parle autant à celui qui l'écoute, qu'à celui qui le lit. Un refrain parfait pour la lecture à voix haute La répétition, " Quelle aventure ! " structure l'album et crée un rythme complice. Idéal pour les lectures partagées en famille. Le texte est court, incarné, vivant : calibré pour l'oralité. Une ode au droit d'essayer Grandir n'est pas linéaire. On tombe, on recommence, on explore, on transgresse un peu. L'album valorise l'expérimentation et rassure. Un message précieux pour accompagner les premières autonomies.