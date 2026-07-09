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La logique culturelle de la théorie de l'art

Xian Zhou

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Qu'en est-il de l'intermédialité des arts, de l'esthétisation de la vie quotidienne ou du rapport entre réalité objective et représentation artistique ? C'est à ces principales questions que le livre est consacré au sein du contexte culturel chinois, mais aussi dans le rapport entre l'art chinois et l'art occidental. Ainsi, les partitions de Debussy évoquant la peinture impressionniste côtoient-elles la poésie de Wang Wei faisant écho à ses peintures ; et à Ernst Gombrich avançant que "l'artiste a tendance à voir ce qu'il peint plutôt qu'à peindre ce qu'il voit" répond Zheng Banqiao qui écrivait : "les bambous que je porte en moi ne sont pas ceux que perçoit mon regard, et ceux que je trace ne sont pas non plus ceux que je porte en moi" . Alors que la pensée occidentale oppose souvent l'art au non-art dans un cadre binaire ("l'un ou l'autre"), la philosophie chinoise privilégie la complémentarité ("l'un et l'autre"), mettant l'accent sur l'interpénétration des pôles mis en dialogue, plutôt qu'en opposition. Articulant théories occidentales et chinoises, le livre éclaire la logique culturelle de la théorie de l'art dans un horizon d'échanges et d'ouvertures.

Par Xian Zhou
Chez PU Rennes

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Auteur

Xian Zhou

Editeur

PU Rennes

Genre

Esthétique

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La logique culturelle de la théorie de l'art

Xian Zhou

Paru le 10/09/2026

PU Rennes

25,00 €

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Scannez le code barre 9791041308941
9791041308941
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